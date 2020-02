2019 war ein Rekordjahr für

den Schweizer Tourismus So viele Übernachtungen wie noch nie: Schweiz Tourismus jubelt über Rekordzahlen. Auch für das laufende Jahr gibt man sich zuversichtlich. Das Corona-Virus könnte aber einen Strich durch die Rechnung machen. 27.02.2020, 09.30 Uhr

Eine Gruppe asiatischer Touristen vor dem Löwendenkmal in Luzern. Manuela Jans-Koch | Luzerner Zeitung

(mg) Beinahe 37 Millionen Hotellogiernächte im vergangen Jahr. Diese Zahl konnte Schweiz Tourismus heute vermelden. Das seien so viele Hotel-Übernachtungen wie noch nie in der Geschichte des Schweizer Tourismus, jubelt die Organisation in einer Medienmitteilung.