Asyl-Elend: Keller-Sutter fordert EU-Aktionsplan für Griechenland Angesichts der prekären humanitären Lage der Migranten und Flüchtlinge auf den griechischen Inseln fordert die Schweizer Justizministerin in Zagreb von der EU-Kommission einen «Aktionsplan für Griechenland». Remo Hess aus Brüssel 24.01.2020, 11.25 Uhr

Fordert die EU in der Migrations- und Flüchtlingsfrage zum Handeln auf: Die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das sagte Karin Keller-Sutter am Freitag zum Auftakt des informellen Treffens der Justiz- und Innenminister der EU in Zagreb. «Es wäre Sache der Kommission, das Heft in die Hand zu nehmen», so die Schweizer Justizministerin. Ihr Land habe von sich aus zugesichert, eine gewisse Anzahl an unbegleiteten Minderjährigen von den griechischen Inseln zu übernehmen, sofern sie familiäre Beziehungen in die Schweiz haben und eine Zusammenführung Sinn mache, erklärte die St. Gallerin.