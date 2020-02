«Ausgewogene Vorlage»: Kommission ergänzt CO2-Gesetz um eine Solar-Offensive

«Ausgewogene Vorlage»: Kommission ergänzt CO 2 -Gesetz um eine Solar-Offensive Nach dem Ständerat bereinigt die vorberatende Kommission das CO 2 -Gesetz für die Frühjahrssession des Nationalrats. Sie klärt, wofür Gelder aus dem Klimafonds verwendet werden sollen und beschliesst grosse Solaranlagen zu fördern. 12.02.2020, 16.14 Uhr

Nebst einem verschärften CO 2 -Gesetz fordert die nationalrätliche Umweltkommission auch eine Photovoltaik-Offensive. Valentin Flauraud / Keystone