BAV-Chef spricht Klartext: ÖV ist für steigende Nachfrage schlecht gerüstet Die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs müssten stärkere Anstrengungen unternehmen, um der steigenden Nachfrage gewachsen zu sein. Das fordert der Direktor des Bundesamtes für Verkehr (BAV). 16.02.2020, 11.06 Uhr

Nach Ansicht des Direktors des Bundesamtes für Verkehr braucht es von den ÖV-Unternehmen stärkere Anstrengungen. Keystone

(rwa) Die Worte von Peter Füglistaler sind deutlich. «Die Klima-Jugend will umsteigen – der öV muss es ihr ermöglichen», fordert der BAV-Direktor in seinem neuen Newsletter, über den die «NZZ am Sonntag» berichtete. Züge und Busse seien in Stosszeiten voll und nächste Ausbauschritte würden erst in Jahren wirksam. Dazu kommen laut Füglistaler Probleme bei der Pünktlichkeit oder beim Rollmaterial.