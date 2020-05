Bei grossen Verspätungen gibt es bald die Hälfte des Ticketpreises zurück Der Bundesrat hat die Passagierrechte neu geregelt. Damit ist nun klar, wie gross ab nächstem Jahr eine Verspätung im öffentlichen Verkehr sein muss, damit die Kunden einen Teil ihres Geldes zurückerhalten. 13.05.2020, 14.06 Uhr

Bei grossen Verspätungen im öffentlichen Verkehr gibt es künftig Geld zurück.

Severin Bigler

(mg) Kommt der Zug mit grosser Verspätung ins Ziel, so gibt es künftig Geld zurück. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen, die Passagierrechte grosszügiger als bisher auszulegen. Konkret heisst dies: Kommt ein Zug über einer Stunde zu spät am Zielort an, so muss der Verkehrsdienstleister mindestens einen Viertel des Fahrpreises zurückerstatten. Bei zwei Stunden Verspätung ist es die Hälfte des Ticketpreis. Die Verkehrsbetriebe müssen dabei sämtliche Beträge, die fünf Franken überschreiten auszahlen - ursprünglich war eine Mindestgrenze von zehn Franken vorgesehen gewesen.