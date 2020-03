Berset: «All die Massnahmen bringen nichts, wenn man sich nicht daran hält» Der Bundesrat Alain Berset erklärte auf Radio SRF die Massnahmen des Bundes gegen das Corona-Virus. Eine Entschleunigung des Soziallebens sei jetzt angebracht. 14.03.2020, 12.04 Uhr

Alain Berset an der Bundesrats-Pressekonferenz vom Freitag. Keystone

(mg) Es gehe auch um Bescheidenheit, sagte Bundesrat Alain Berset in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Man müsse sich im Umgang mt dem Corona-Virus eingestehen können, dass man am Vortag allenfalls eine Fehleinschätzung getroffen habe und müsse diese auch wieder revidieren können, so Berset. Dabei ging es um den Entscheid die Schulen zu schliessen. Noch letzte Woche hatte Berset sich gegen Schulschliessungen ausgesprochen.