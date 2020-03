Bundesrat gewährt 120 zusätzliche Taggelder für Arbeitslose In der aktuellen Krise will der Bundesrat nicht nur Unternehmen, sondern auch Arbeitslosen helfen. Er rechnet deswegen mit Mehrkosten für die Arbeitslosenversicherung von 600 Millionen Franken pro Monat. 25.03.2020, 17.35 Uhr

Der administrative Aufwand bei den Arbeitsvermittlungszentren soll reduziert werden. Keystone

(gb.) Um Aussteuerungen zu vermeiden, gewährt der Bundesrat anspruchsberechtigten Personen 120 zusätzliche Taggelder. Zudem müssen Personen zum Zeitpunkt der Anmeldung beim RAV keinen Nachweis für ihre Bemühungen bei der Stellensuche einreichen. Die Jobsuche müsse zwar fortgesetzt werden, der Nachweis aber erst einen Monat nach Ablauf der Verordnung eingereicht werden, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch an einer Pressekonferenz in Bern.