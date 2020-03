Bundesrat soll bei der Postauto-Affäre nochmals über die Bücher gehen Der Ständerat hat am Mittwoch über den Subventionsbetrug bei der Post diskutiert und dabei vier von sieben Vorstössen seiner Geschäftsprüfungskommission gutgeheissen. Er beauftragt den Bundesrat, eine Gesamtbilanz zur Postauto-Affäre zu ziehen. 11.03.2020, 14.44 Uhr

Die Post hatte rund 200 Millionen zu viel an Subventionen für Postauto eingeheimst. Keystone

(gb.) Der Ständerat hat beschlossen, dass der Bundesrat eine Gesamtbilanz zur PostAuto-Affäre erstellen soll. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK), welche den Vorschlag in Form eines Postulats eingebracht hatte, hatte gefordert, dass der Bundesrat eine solche Bilanz nach Abschluss des noch laufenden Verwaltungsstrafverfahren des Bundesamtes für Polizei durchführen sollte. Der Bundesrat wird in dieser Bilanz unter anderem festhalten müssen, welche Lehren er aus dem Fall zieht, was die finanziellen Folgen des Subventionsbetrugs für den Bund sind, und ob die strategischen Ziele der Post angepasst werden müssten.