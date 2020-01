Corona-Hotline: Das sind die drei häufigsten Fragen aus der Bevölkerung Rund 340 Personen haben sich bisher mit Fragen bei der Hotline des Bundes gemeldet, darunter auch medizinische Fachpersonen. Anders als bei der Schweinegrippe ist ein Ansturm bislang ausgeblieben. Peter Walthard 31.01.2020, 11.27 Uhr

Masken bieten keinen Schutz vor Infektionen und dienen lediglich dem Schutz Anderer. Keystone

Die Zahl der Anrufe habe am Freitagmorgen deutlich zugenommen, sagt Cédric Berset, Mediensprecher von Medgate. Das telemedizinische Zentrum betreibt im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) die Hotline. Es würden aber deutlich weniger Menschen anrufen als noch beim Ausbruch der Schweinegrippe. Bis heute Vormittag um 10:30 Uhr haben sich laut Berset 170 Menschen gemeldet, gleich viele wie am ganzen Vortag. Allerdings war die Hotline am Donnerstag zeitweise nicht erreichbar, wie das BAG auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einräumte.