Fallzahlen weiterhin zweistellig: BAG meldet 39 neue bestätigte Corona-Ansteckungen Insgesamt sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein seit Ausbruch der Coronakrise 30'344 Personen nachweislich am Coronavirus erkrankt. 11.05.2020, 12.07 Uhr

Am Tag, an dem in der Schweiz die Geschäfte wieder aufgehen, meldet das BAG 39 bestätigte Neuansteckungen mit dem Coronavirus. (Symbolbild) Keystone

(gb.) In den letzten 24 Stunden sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 39 neue Fälle gemeldet worden. Bisher sind laut BAG 1543 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Diese neuesten Zahlen meldete das BAG am Montagmittag. Sie beziehen sich auf die Anzahl Fälle, die dem Amt bis am Montag, 8 Uhr, von den Kantonen gemeldet worden sind.