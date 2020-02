Crypto-Affäre: Geschäftsprüfungsdelegation eröffnet Untersuchung In der Geheimdienst-Affäre um die Crypto AG wird die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments (GPDel) aktiv. Sie will untersuchen, inwiefern der Bundesrat von den Vorgängen wusste. 13.02.2020, 14.16 Uhr

Der Zürcher SVP-Nationalrt Alfred Heer präsidiert die GPDel.

Keystone

(lfh/rwa) Die GPDel hat an ihrer Sitzung vom Donnerstag beschlossen, umgehend eine formelle Inspektion an die Hand zu nehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie die Reaktionen in der Öffentlichkeit und Politik zeigten, würde die durch den Bundesrat angekündigte Untersuchung durch alt Bundesrichter Niklaus Oberholzer nicht genügen.