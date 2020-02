Crypto-Affäre: «Der Bundesrat hat sofort gesehen, dass es hier Aufklärung braucht» Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch über die Crypto-Affäre gesprochen – allerdings ohne einen neuen Entscheid gefällt zu haben. Die Landesregierung will «volle Aufklärung». 13.02.2020, 12.50 Uhr

Die Crypto-Affäre war auch Thema in der Bundesratssitzung. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 11. Februar 2020)

(mjb/mg) «Die Fakten müssen auf den Tisch», das habe Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga an der Bundesratssitzung vom Mittwoch zur Crypto-Affäre gesagt, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi am Donnerstag am Rande einer Medienkonferenz. Es habe an der Sitzung eine kurze Aussprache gegeben, allerdings ohne neue Entscheide.