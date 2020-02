Eine Million Franken im Kampf gegen die Heuschrecken-Plage Die Schweiz unterstützt die Vereinten Nationen im Kampf gegen die Heuschrecken-Plage in Ostafrika. Mit dem Geld sollen auch betroffene Familien unterstützt werden. 18.02.2020, 17.04 Uhr

Ein Schwarm von Heuschrecken zieht durch Kenia. Bild: Ben Curtis / AP (24. Januar 2020)

(mg) Die Schweiz will im Kampf gegen die Invasion von Wüstenheuschrecken in Ostafrika helfen. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat beschlossen eine Million Franken zu sprechen. Dieser Beitrag wird an die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen überwiesen.