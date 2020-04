Glückskette beendet nationalen Spendentag mit 10,2 Millionen Franken Die Glückskette hat seit dem 23. März Geld gesammelt für Menschen, die wegen der Coronakrise in Not geraten sind. Insgesamt handelt es sich um den drittgrössten Betrag, der je in einer Spendenaktion für die Schweiz zustande gekommen ist. 17.04.2020, 07.02 Uhr

(gb.) Die Glückskette hat in ihrer vierwöchigen Sammelaktion insgesamt 27'756'151 Franken an Spenden eingenommen. Allein am nationalen Solidaritätstag von gestern Donnerstag sind 10,2 Millionen Franken gespendet worden, teilte die Stiftung am Freitag Morgen mit.