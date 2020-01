Greta wandert ans WEF – Bündner Regierung bewilligt Demo unter Auflagen Die dreitägige Winterwanderung der WEF-Gegner von Landquart bis Davos kann mit gewissen Einschränkungen stattfinden. Die Bündner Regierung hat das Gesuch unter Auflagen bewilligt. Reto Wattenhofer 15.01.2020, 12.11 Uhr

Aushängeschild der «Winterwanderung für Klimagerechtigkeit» ist die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Archivbild: Key

Mehrere hundert Aktivisten wollen im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums WEF im bündnerischen Davos eine «Winterwanderung für Klimagerechtigkeit» durchführen. Mitlaufen soll auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Der Bündner Regierung bereitete das Vorhaben in den letzten Tagen Kopfzerbrechen. Am Mittwoch teilte sie nun mit, dass die Protestaktion unter Auflagen bewilligt wird.

Am letzten Tag dürfen die Aktivisten die Kantonsstrasse zwischen Klosters bis Davos nicht für eine Wanderung benutzen. Die Bündner Regierung macht sicherheitstechnische Gründe geltend. Die Kantonsstrasse sei die einzige Verbindung und fungiere auch als Rettungsachse. Zudem müsse mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

Die Organisation Strike WEF nehme den Entscheid der Bündner Regierung zur Kenntnis, wie sie in einer ersten Stellungnahme schreibt. Wenig Verständnis haben sie dafür, dass am dritten Tag zwischen Klosters und Davos der motorisierte Verkehr an das WEF Vorrang geniesst. Es sei erstaunlich, dass es in Davos Platz habe für 3000 WEF-Teilnehmer, aber nur für 300 Demonstranten.

Diese Köpfe prägen das WEF:

Donald Trump, Präsident USA Barham Salih, Präsident Irak Wolodimir Selenski, Präsident Ukraine Ursula von der Leyen, Präsidentin EU-Kommission Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Die Schweizer Bundesräte Viola Amherd, Guy Parmelin, Alain Berset, Simonetta Sommaruga, Ignazio Cassis, und Karin Keller-Sutter werden das WEF besuchen. Ueli Maurer bleibt gemäss Gästeliste fern. Angela Merkel, Bundeskanzlerin Deutschland Mit im Gepäck hat Merkel ihre mögliche Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Royaler Besuch: Prinz Charles wird vor Ort sein. Italiens Premierminister Giuseppe Conte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz Greta Thunberg, Klimaaktivistin Fürst Albert II. von Monaco Sanna Marin, Premierministerin Finnland Han Zheng, Vizepräsident China Peter Maurer, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Angel Gurria, Generalsekretär OECD Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär Filippo Grandi, Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Aleksandar Vucic, Präsident Serbien Adrian Hasler, Präsident Liechtenstein (hier mit Alain Berset) Der US-Finanzminister Steven Mnuchin Der US-Handelsminister Wilbur Ross Die US-Transportministerin Elaine Chao Trumps Tochter Ivanka reist ebenfalls ins Bündnerland. Ihr Ehemann Jared Kuchner wird sie begleiten. Der US-Demokrat und Umweltaktivist Al Gore reist ebenfalls ans WEF.

