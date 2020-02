Grosses Polizei-Aufgebot in Grandson im Kanton Waadt Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes im Kanton Waadt waren am Samstagmittag mehrere Ambulanzen und zwei Helikopter der Rega vor Ort. Der Einsatz spielt sich im Innern einer Wohnung ab. 29.02.2020, 15.27 Uhr

In Grandson wurde um die Mittagszeit die Innenstadt abgeriegelt. Keystone

(gb.) Einer Mitteilung der Kantonspolizei Waadt ist zu entnehmen, dass sich an der Rue Basse in Grandson am Samstagmittag ein grösserer Polizeieinsatz abspielt hat. Mehrere Ambulanzen und zwei Helikopter waren im Einsatz. Die Polizei war zuvor in eine Wohnung an der Rue Basse eingedrungen.