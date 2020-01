Video Hunderte demonstrieren in Schweizer Städten gegen 5G-Ausbau Gegner der neuen Mobilfunkanlagen warnten vor Schäden für Gesundheit und Umwelt 25.01.2020, 17.47 Uhr

(wap) In Zürich, Bern, Thun und Biel sowie in Genf gingen am Samstag Hunderte auf die Strasse, um gegen den Ausbau des Mobilfunknetzes auf den neuen Standard 5G zu demonstrieren. Wie Severin Dietschi, Präsident des Vereins «Schutz vor Strahlung» sagt, waren insgesamt rund 2000 Mobilfunkgegner unterwegs.