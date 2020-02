In Schaffhausen müssen die Parteien ihre Spender künftig nennen Es war ein knappes Resultat: Der Kanton Schaffhausen spricht sich knapp für die Transparenz-Initiative der Juso aus. Damit müssen Politiker nun ihre Interessenbindungen offenlegen. 09.02.2020, 13.31 Uhr

Wer als Politiker in den Schaffhauser Kantonsrat will, muss künftig seine Interessenbindungen offenlegen. Keystone

(mg). Die Juso-Initiative «Transparenz in der Politikfinanzierung» in Schaffhausen ist angenommen worden. Erst nach der Auszählung in der letzten Gemeinde, der Stadt Schaffhausen, kippte das Resultat in ein Ja. Am Schluss sprachen sich knapp 54 Prozent der Bevölkerung für die Vorlage aus.