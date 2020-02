Jeder Zehnte lebt in einem Haushalt, der die Steuern nicht bezahlt hat Das Bundesamt für Statistik hat die Verschuldung der Schweizer Haushalte untersucht. Am meisten drücken die Schweizer Steuerrechnungen und Krankenkassenprämien. 18.02.2020, 09.05 Uhr

42,5 Prozent der Bevölkerung lebte 2017 in einem verschuldeten Haushalt. Keystone

(wap) 18,9 Prozent der Bevölkerung lebten 2017 in einem Haushalt, der Zahlungsrückstände aufwies. Das grösste Problem waren dabei Steuerrechnungen und Krankenkassenprämien. Diese Zahlen hat das Bundesamt für Statistik am Dienstag veröffentlicht. Demnach liegt der Anteil an Personen, die in einem Haushalt mit Zahlungsrückständen bei der Steuerrechnung leben, bei 9,9 Prozent, bei den Krankenkassenprämien sind es 7,3 Prozent.