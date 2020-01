Jungfreisinnige sagen Nein zur Begrenzungsinitiative der SVP Der Wert der Personenfreizügigkeit müsse hoch gehalten und verteidigt werden, argumentieren die Jungfreisinnigen Schweiz. Darum empfehlen sie die SVP-Initiative mit überwältigender Mehrheit zur Ablehnung. 18.01.2020, 14.20 Uhr

Lehnen die Begrenzungsinitiative der SVP ab: Präsident Matthias Müller und seine Jungfreisinnigen Schweiz. Bild: Keystone

(sat) Die Jungfreisinnigen Schweiz unter dem neuen Präsidenten Matthias Müller lehnen die Begrenzungsinitiative der SVP mit «überwältigender Mehrheit» ab. Wie die Partei am Samstag auf Twitter berichtet, wurde der Entscheid gleichentags an der ersten Delegiertenversammlung der Jungpartei im neuen Jahr in Bern gefällt. Zuvor informierten SVP-Nationalrat Mike Egger (Pro) und Economiesuisse-Mitarbeiter Marc Engelhard (Contra) laut Mitteilung über die Vor- und Nachteile der Personenfreizügigkeit mit der EU. Aus Sicht der Delegierten gelte es die Personenfreizügigkeit hochzuhalten und deren Wert zu verteidigen.