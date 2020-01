Kampf gegen Cyberangriffe: VBS-Chefin will mit ihren Soldaten auch Firmen zu Hilfe eilen Bisher schützen die ersten Internetsoldaten Armee-Infrastrukturen. Geht es nach Verteidigungsministern Viola Amherd, sollen bald auch die SBB, Stromkonzerne oder Telecomfirmen von deren Wissen profitieren können. 31.01.2020, 07.05 Uhr

Seit gut einem Jahr im Amt: VBS-Vorsteherin Viola Amherd drückt auch der Armee bereits ihren Stempel auf. Severin Bigler

(sat) Naturgefahren, Terrorismus und Cyberangriffe: Das sind für Bundesrätin Viola Amherd die grössten Bedrohungen. Gegen letztere will die VBS-Chefin nun intensiver vorgehen als bisher bekannt: «Obwohl wir bei der Cyberabwehr schon viel machen, müssen wir noch mehr tun», erklärt sie in einem am Montag in den Medien der TX Gropu erschienen Interview. «Bei der Armee heisst das mehr Personal, mehr Ausbildung, mehr Zusammenarbeit mit dem Ausland.»