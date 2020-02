KMU-Forum schlägt Alarm: Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr Die ausserparlamentarische Kommission KMU-Forum fordert von der Politik eine Regulierungsbremse. Der Grund: Die Schweiz ist im Ranking der Weltbank von Platz 15 auf Platz 36 abgerutscht. 18.02.2020, 10.36 Uhr

Schweizer KMU kämpfen mit Regulierungskosten. Keystone

(wap) Die Schweiz sei im Ranking der Weltbank regelrecht abgerutscht, warnt die Ausserparlamentarische Kommission KMU-Forum in ihrem Tätigkeitsbericht 2016-2019. Dieser wurde am am Dienstag veröffentlicht und enthält einen Forderungskatalog zu Handen der Politik. Zentraler Punkt ist dabei die Einführung einer Regulierungsbremse. Zusätzlich soll eine Institution geschaffen werden, die ein verbindliches Ziel zur Reduktion der durch bestehende Regulierungen verursachten Kosten festlegt, dies im Hinblick auf das geplante Gesetz zur Reduktion der Regulierungsdichte.