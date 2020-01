Kommission lehnt Initiativen gegen Lohnungleichheit ab Gleich vier Initiativen scheiterten am Freitag in der nationalrätlichen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Dafür ergreift die Kommission eine eigene Initiative. 24.01.2020, 17.24 Uhr

Am Frauenstreik wurde unter anderem gegen Lohnungleichheit demonstriert. Die nationalrätliche Kommission wählt aber ein langsameres Vorgehen. Foto: Keystone

(wap) Die Schweizer Arbeitgeber sollen die Resultate ihrer Lohnanalysen künftig innerhalb eines Jahres dem Bund übermitteln. Dies verlangt eine Kommissionsinitative, die die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur am Freitag beschlossen hat. Dies erlaube es, «in Kenntnis der Resultate der Analysen allenfalls Anpassungen am Gesetz vorzunehmen», so die Medienmitteilung der Kommission.