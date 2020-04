Konsumentenschutz: Entschädigung durch Kulanztage ist lückenhaft und kompliziert Die Stiftung für Konsumentenschutz ist nur halb zufrieden mit den Entschädigungen für Abo-Besitzer. Kundinnen und Kunden mit Halbtax-Abonnementen oder seven25-Abos gingen leer aus, kritisiert sie.

08.04.2020, 13.17 Uhr

Nicht alle Pendler profitieren gleichermassen von den Entschädigungen der öV-Branche. (Symbolbild)







Severin Bigler

(gb.) Die öV-Branche hat am Mittwoch mitgeteilt, wie sie ihren Abo-Kunden in der Coronakrise entgegenkommen will. Besitzern von General-, Verbund-, Strecken- und Modul-Abos gewährt sie 15 Kulanztage, die an das Abo angerechnet werden. Im Fall des GA wird der Wert dieser 15 Abo-Tage bei der nächsten Rechnung gutgeschrieben.