Lausanner Klima-Aktivisten müssen ein zweites Mal vor Gericht Die Waadtländer Staatsanwaltschaft zieht das Urteil im Fall der freigesprochenen Klima-Aktivisten aus Lausanne weiter. Diese hatten im November 2018 eine Filiale der Credit Suisse besetzt. 15.01.2020, 09.39 Uhr

Klima-Aktivisten feierten am Montagabend den Freispruch. Bild: Valentin Flauraud/Key

(gb.) Über die Aktion der Lausanner Klima-Aktivsten wird nach dem Bezirksgericht auch das Waadtländer Kantonsgericht entscheiden müssen. Das Bezirksgericht in Renens hatte am Montag die Aktivisten erstinstanzlich freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt zieht das Urteil aber weiter, wie am Dienstag bekannt wurde.