Leere Kapseln: Mepha Pharma ruft ADHS-Medikament für Jugendliche zurück Der Schweizer Pharmakonzern ruft ein Arzneimittel gegen ADHS bei Jugendlichen zurück. Es besteht die Gefahr, dass einzelne Packungen leere Kapseln enthalten. 21.01.2020, 10.40 Uhr

Manche Packungen von zwei Chargen könnten leere Kapseln enthalten. Bild: Swissmedic

(rwa) Bei dem Medikament handelt es sich um Methylphenidat-Mepha in Kapselform in der Dosierung von zehn Milligramm, wie das Heilmittelinstitut Swissmedic am Dienstag bekannt gab. Das Medikament ist ein Generikum von Ritalin. Es wird zur medikamentösen Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Jugendlichen eingesetzt.