Maskenpflicht im Unterricht: Kanton Schwyz verschärft Regeln an Schulen Ab morgen Mittwoch gelten an Schulen im Kanton Schwyz strengere Regeln. An Mittel- und Berufsschulen, sowie der Oberstufe gilt eine Maskenpflicht neu auch im Schulzimmer. 20.10.2020, 14.55 Uhr

Im Unterricht gilt neu Maske auf. Keystone

(rwa) Die Maskenpflicht galt bis anhin lediglich für das Schulareal. Nun wird diese auf die Unterrichtszimmer ausgeweitet, wie die Schwyzer Kantonsbehörden am Dienstag bekanntgaben. Damit werde dem Umstand Rechnung getragen, dass insbesondere an den Schulen der Sekundarstufe II zunehmende Fallzahlen respektive quarantänebedingte Absenzen zu verzeichnen sind. Mit einer ausgedehnten Maskenpflicht will der Kanton verhindern, dass künftig ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen.