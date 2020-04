Massnahmen zur Verhinderungen von Konkursen treten am 20. April in Kraft Unternehmen, die wegen der Coronakrise in Not geraten sind, profitieren von einer befristeten Stundung und müssen einen Konkurs nicht sofort melden. Dies hat der Bundesrat am Donnerstag beschlossen. 16.04.2020, 14.36 Uhr

Konkurse müssen den Ämtern nicht mehr umgehend gemeldet werden. (Symbolbild) Keystone

(gb.) Die beiden Massnahmen treten am 20. April in Kraft, wie der Bundesrat am Donnerstag mitgeteilt hat. Vor allem kleinere und mittelgrosse Unternehmen sollen damit entlastet und Konkurse verhindert werden. Eine öffentliche Konsultation zu den Massnahmen habe mehrheitlich positive Reaktionen eingebracht, heisst es in der Mitteilung weiter.