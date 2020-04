81-jährige Frau in ihrer Wohnung im Kanton Luzern getötet – Polizei nimmt drei Personen fest Eine 81-jährige Frau ist am Mittwochabend gewaltsam in ihrer Wohnung in Meierskappel, im Kanton Luzern, umgebracht worden. Drei Personen wurden festgenommem – zwei davon im Kanton St. Gallen. 16.04.2020, 13.14 Uhr

Die Luzerner Polizei fand am späten Mittwoch Abend eine Leiche in einer Wohnung in Meierskappel.(Symbolbild) Keystone

(zim) Am Mittwochabend nach 22 Uhr meldete ein Mann dem Rettungsdienst eine tote Person in Meierskappel. Die Einsatzkräfte der Luzerner Polizei fanden darauf eine tote Frau in ihrer Wohnung, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Donnerstag mitteilte. Es habe sich gezeigt, dass die Frau, eine 81-jährige Schweizerin, Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.