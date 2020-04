öV-Branche beschliesst 15 Kulanztage für GA, Verbund- und Streckenabos Trotz massiven Ausfällen entschädigt die Branche ihre Stammkunden mit insgesamt 100 Millionen Franken. Das Halbtax ist von den Vergütungen ausgeschlossen. 08.04.2020, 10.55 Uhr

Die öV-Branche kommt Abo-Kunden mit 15 Kulanztagen entgegen. (Symbolbild) Keystone

(gb.) Die öV-Branche schenkt Besitzerinnen und Besitzer von Verbund-, Strecken- oder Moduljahresabonnements wegen der eingeschränkten Mobilität während der Coronakrise pauschal 15 zusätzliche Abo-Tage. Dies teilte der Branchenverband Alliance Swisspass am Mittwoch an einer Medienkonferenz mit. Bei den Generalabonnementen (GA) wird der Wert von 15 Abo-Tagen auf die Rechnung für die Erneuerung des GA angerechnet. Wird das GA nicht erneuert, erfolgt aber keine Zahlung an die Kunden, wie ein Sprecher auf Frage eines Journalisten präzisierte.