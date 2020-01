Risse an F/A-18-Jets: Zwei Drittel der Scharniere an Landeklappen betroffen An Landeklappen der Kampfjets waren Risse entdeckt worden. Nun zeigt sich: Zwei Drittel der Scharniere mussten repariert werden. Für das Weltwirtschaftsforum WEF sieht sich die Luftwaffe gerüstet. 16.01.2020, 15.27 Uhr

Die Luftwaffe liess im letzten Jahr alle F/A-18-Kampfjets auf Risse überprüfen. Archivbild: Keystone

(rwa) Letzten Oktober hatte die Luftwaffe bei Kontrollarbeiten Risse an den inneren Scharnieren der Landeklappen der Kampfjets festgestellt. In der Folge ordnete sie eine Überprüfung aller 30 F/A-18-Flugzeuge. Die Kontrolltätigkeit ist unterdessen abgeschlossen, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) am Donnerstag bekanntgab.