Schäferhund beisst Besitzerin tot Tragödie in einem Hundedressurpark im Kanton Freiburg: Eine Frau in Auboranges wird von ihrem eigenen Hund zu Tode gebissen. Die Polizei muss den aggressiven Hund erschiessen. Roman Schenkel 08.01.2020, 15.47 Uhr

Tragisch: Tierhalterin wird von eigenem Hund totgebissen (Themenbild). BILD: KEY

Dienstagnachmittag um 14:30 Uhr: Eine Drittperson ordert die Polizei zu einem Hundedressurpark im freiburgischen Auboranges. Die alarmierte Polizei traf am Unglücksort auf eine Frau, die innerhalb des Parks am Boden lag. Sie wies laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Freiburg keine Lebenszeichen mehr auf. Die Polizisten konnten sich dem Opfer jedoch nicht nähern, da sich an dessen Seite ein sichtbar aggressiver belgischer Schäferhund befand.