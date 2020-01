Schutz für Homosexuelle: Jungparteien werben für neue Antirassismusstrafnorm In der Schweiz soll die sexuelle Orientierung vor Diskriminierung geschützt werden. Das befürwortet ein breites Jungparteien-Bündnis. Gleiche Rechte müssten endlich durchgesetzt werden, fordern sie. 14.01.2020, 11.38 Uhr

Heute gilt der Diskriminierungsschutz nur aufgrund der Rasse, Ethnie oder Religion. Neu soll auch die sexuelle Orientierung geschützt werden. Archivbild: Peter Klaunzer/Key

(rwa) Ein Komitee aus allen Schweizer Jungparteien - mit Ausnahme der JSVP - hat am Dienstag in Bern für die Annahme der erweiterten Antirassismusstrafnorm geworben. «Lesben, Schwule und Bisexuelle werden heute wöchentlich auf unseren Strassen verprügelt und leben in Angst vor Hetze und Gewalt», wird Juso-Präsidentin Ronja Jansen in der gemeinsamen Mitteilung zitiert.