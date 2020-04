Schwierige Bergungsarbeiten nach tödlichem Zugunfall

Am Donnerstagabend ist nahe der Basler Grenze ein Lokführer eines Schweizer Zuges tödlich verunfallt. Die Einsatzkräfte rechnen mit schwierigen und zeitintensiven Bergungsarbeiten. 03.04.2020, 18.03 Uhr

Eine Lok der BLS wurde von einem 100 Tonnen schweren Betonteil getroffen. (Symbolbild) Keystone

(dpa/gb.) Betonteile sowie der verunglückte Güterzug müssten mit Kränen und Spezialmaschinen von den Schienen geholt werden, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Dies werde Zeit in Anspruch nehmen. Experten der Polizei setzten ihre Spurensuche am Unglücksort am Freitag fort. Es gehe darum, den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Einsatz kämen dabei auch Spezialisten des zuständigen Landeskriminalamtes. Der Unglücksort bleibe vorerst gesperrt.