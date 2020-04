Sitzen die Soldaten nur unbeschäftigt herum? Brigadier Droz kontert der Kritik Hat das Militär mehr Leute eingezogen, als tatsächlich gebraucht werden? Das möge stimmen, gab Brigadier Droz vor den Medien zu, in Krisenzeiten sei dies aber normal. 11.04.2020, 15.23 Uhr

Brigadier Raynald Droz bei einer Pressekonferenz zum Coronavirus. Keystone

(mg) Raynald Droz sagte am Samstag, dass rund 5000 Soldaten derzeit im Einsatz seien. «Wir helfen in 50 Spitälern in allen Regionen des Landes.» Hauptsächlich im Tessin, in der Westschweiz, in Basel und Luzern. Diese Regionen bräuchten am meisten Hilfe. «Es gibt keinen Teil der Armee, der nicht von der Corona-Operation betroffen ist.»