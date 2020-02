Spionage-Affäre: Strafrechtsexperte Pieth sieht Bundesanwaltschaft in der Pflicht Die Bundesanwaltschaft müsse unverzüglich Ermittlungen einleiten. Das fordert der bekannte Basler Strafrechtsprofessor Mark Pieth. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Beweise vernichtet werden könnten. 15.02.2020, 08.32 Uhr

Strafrechtsprofessor Pieth geht es zu langsam. Die Bundesanwaltschaft müsse sofort Ermittlungen an die Hand nehmen. Keystone

(rwa) «Man muss sofort handeln», sagte Strafrechtler Pieth am Freitagabend in der SRF-Sendung «10vor10». Als zuständige Behörde sieht er die Bundesanwaltschaft, weil die möglichen Tatbestände in ihren Bereich fallen. Es gehe etwa um Nachrichtendienst gegen fremde Staaten oder Tatbestände im Zusammenhang mit der Schweizer Souveränität, so Pieth weiter.