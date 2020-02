Swatch zieht Weko-Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiter Der Bieler Uhrenhersteller zieht den umstrittenen Entscheid der Wettbewerbskommission (Weko) weiter. Dabei geht es um einen vorübergehenden Lieferstopp der Swatch-Tochter ETA. 12.02.2020, 15.20 Uhr

Im Streit um den vorübergehenden Lieferstopp ruft Swatch nun das Bundesverwaltungsgericht an. Keystone

(rwa) Im Dezember hatte die Weko ein Lieferverbot über die ETA verhängt. Das Unternehmen darf vorläufig keine mechanischen Uhrwerke an Dritte liefern. Am 20. Januar hat Swatch nun gegen die Verfügung Beschwerde eingereicht, wie der Uhrenhersteller am Mittwoch auf Anfrage von CH Media erklärte. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur AWP darüber berichtet.