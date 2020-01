Tarifverbünde schliessen sich zur Alliance SwissPass zusammen Der neuen Dachorganisation im öffentlichen Verkehr gehören 250 nationale und regionale Transportunternehmen an. Sven Altermatt und Peter Walthard 07.01.2020, 11.46 Uhr

Der SwissPass wird zum Symbol für die erweiterte Zusammenarbeit. Bild: Keystone SDA

Auf das neue Jahr haben sich die 17 Tarifverbünde der Schweiz zu einer gemeinsamen Dachorganisation zusammengeschlossen. Ziel der neuen Alliance SwissPass sei es, sicherzustellen, dass man in der Schweiz auch weiterhin mit einem Billet von A nach B komme. «Und zwar unabhängig davon, wer die jeweilige Linie betreibt», so der Geschäftsführer der neuen Organisation, Helmut Eichhorn, am Dienstag vor den Medien in Bern.