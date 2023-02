In Waadt streiken die Lehrer - Im Zentrum steht Valérie Dittli

Waadt In Lausanne streiken die Lehrpersonen – und im Zentrum steht die Zugerin Valérie Dittli Zum dritten Mal innert drei Wochen gehen in Lausanne Lehrkräfte und weitere Staatsangestellte auf die Strasse. Sie fordern mehr Lohn – und nehmen die aus Zug stammende Finanzdirektorin Valérie Dittli ins Visier. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Angestellte des Kantons Waadt gehen auf die Strasse, um höhere Löhne zu fordern. Valentin Flauraud / Keystone

Schon wieder fällt der Unterricht aus: Was in der Schweiz sonst Seltenheitswert hat, gehört für Tausende Waadtländer Schülerinnen und Schüler derzeit fast zum Alltag. Der Grund: Ein Teil des Lehrpersonals streikt für höhere Löhne – am Donnerstag bereits zum dritten Mal dieses Jahr.

Stand Mittag ging das Waadtländer Bildungsdepartement von je rund 750 streikenden Lehrpersonen auf der obligatorischen und postobligatorischen Schulstufe aus, wobei es im Kanton insgesamt über 13’000 Lehrerinnen und Lehrer gibt. Die effektive Zahl der Streikenden könnte noch höher liegen, weil die Lehrkräfte 48 Stunden Zeit haben, um ihre Abwesenheit zu melden.

Insgesamt waren am Donnerstag gut 30 von total 93 Schulen der obligatorischen Schulstufe im Kanton Waadt vom Streik betroffen. Wo es zu kompletten oder teilweisen Schliessungen von Klassen oder Schulen komme, werde in jedem Fall ein Betreuungsangebot eingerichtet, betont ein Sprecher des Bildungsdepartements. So wolle man verhindern, dass ein Elternteil freinehmen müsse.

3 oder 1,4 Prozent? Das ist die Frage

Aufgerufen zum Streik hatten der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) und die Gewerkschaftsbün­­de der Staatsangestellten. Die Mobilisierung ist unter den Lehrpersonen am grössten, doch auch andere Berufsgruppen sind am Protest vertreten, etwa Polizisten oder das Gesundheitspersonal.

Sie alle fordern, dass ihre Löhne der Teuerung angepasst werden. In Zahlen ausgedrückt entspricht dies einer Erhöhung um 3 Prozent.

Die Waadtländer Kantonsregierung hat dagegen beschlossen, ihren Staatsangestellten 1,4 Prozent mehr Lohn zuzugestehen. Für die Gewerkschaften ist dies zu wenig, zumal sich andere Kantone wie Zürich (+3,5 Prozent) und Genf (+2,4 Prozent) spendabler zeigen. Da hilft es auch nichts, dass Regierungspräsidentin Christelle Luisier (FDP) weitere vom Kanton Waadt ergriffene Massnahmen hervorhebt – etwa eine im Januar ausbezahlte Prämie. Sie betrug 0,8 Prozent des Jahresgehalts und ging an die Lohnklassen 1 bis 10 (also an alle bis zu einem Jahreslohn von 116’000 Franken). Weil sie eine einmalige Zahlung ist, vermag die Prämie die Gemüter nicht zu besänftigen.

Protestzug durch Lausanne

Dies zeigte sich auch an einer Kundgebung am Donnerstagabend. Mehrere tausend Teilnehmende zogen bis zum Sitz der Regierung und machten in der Lausanner Innenstadt mit Trillerpfeifen ausgerüstet gehörig Lärm.

Ihr Ärger richtete sich dabei auch gegen eine aus dem Kanton Zug stammende Politikerin: Valérie Dittli (Mitte). Die 30-Jährige amtet seit letztem Jahr in der Waadt als Finanzdirektorin. «Dittli: ça suffit!», war auf einem Plakat zu lesen. Ein anderer Teilnehmer portierte die gleiche Aussage auf Schweizerdeutsch: «Dittli miar händ gnueg!»

Parolen auf Schweizerdeutsch – mitten in Lausanne. Bild: Laurent Gilliéron / Keystone

Finanzdirektorin Dittli schweigt

Dass sogar in Dittlis Muttersprache Plakate angefertigt werden, sei Ausdruck der Kreativität der Protestierenden, meint VPOD-Gewerkschaftssekretär Daniel Gygax. Welche Rolle der Finanzdirektorin innerhalb der siebenköpfigen Regierung zukomme, sei dagegen schwierig abzuschätzen. «Sie hat bisher noch in keinem Interview Stellung zum Teuerungsausgleich genommen», konstatiert Gygax.

Tatsächlich läuft die Kommunikation der Waadtländer Regierung einzig über deren Präsidentin Christelle Luisier. Das Dossier wurde gewissermassen zur Chefinnensache erklärt. Einige führen dies auf die geringe Erfahrung Dittlis zurück, die in die Regierung des drittgrössten Schweizer Kantons gewählt worden ist, ohne zuvor ein politisches Amt ausgeübt zu haben.

Wie dem auch sei: Fest steht, dass die bürgerlich dominierte Kantonsregierung als Ganze gehörig unter Druck steht. Am 23. Februar kommt es zu Gesprächen mit den Arbeitnehmenden. Die Regierung will dort über Massnahmen im Bereich Belästigungen, Lohngleichheit und Whistleblower sprechen, nicht aber über den Teuerungsausgleich.

Die Gewerkschaften werden im Anschluss über einen allfälligen weiteren Streiktag am 1. März entscheiden. In der Zwischenzeit bleiben die Lehrpersonen ganz regulär dem Unterricht fern – nächste Woche stehen in der Waadt Ferien an.

