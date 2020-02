Weniger Wasser, mehr Schadstoffe: Düstere Prognosen für die Schweizer Gewässer Fachleute der Forschungsanstalt Agroscope haben berechnet, wie sich Wasser- und Nährstoffhaushalt in der Schweizer Agrarlandschaft künftig entwickeln. Die Daten zeigen: Es braucht mehr Effizienz. 17.02.2020, 14.39 Uhr

Bauern werden effizienter düngen müssen, folgert eine Studie des Bundes. Keystone

(wap) Mit Daten aus dem Einzugsgebiet der Broye in der Westschweiz haben Fachleute des Bundes analysiert, wie sich der zu erwartende Klimawandel auf Wasser und Nährstoffe in der Landschaft auswirken. Ziel der Forschungsarbeit ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen Anpassungsarbeiten erarbeitet werden können. Der Bund hat die Zahlen am Montag veröffentlicht.