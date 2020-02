Video Wolf dringt bei Bischofszell in Stall ein – sechs Schafe sterben In Schweizersholz bei Bischofszell (TG) drang ein Wolf in einen Schafsunterstand ein und tötete drei Tiere. Drei weitere Tiere mussten vom Wildhüter erlöst werden. Lea Durrer 08.02.2020, 18.19 Uhr

Der Wolf war in der Nacht auf Samstag aktiv. Er drang in den Unterstand ein und riss Muttertiere und Lämmer. «Ich wollte am Morgen die Schafe füttern, da hat mich fast der Schlag getroffen», so Bauer Peter Christen gegenüber «TVO». Er habe sich fast übergeben müssen. Er meldete den Vorfall dem Tierarzt und Wildhüter.