Zollverwaltung beschlagnahmt am Flughafen Zürich 83 Kilo Marihuana Die Drogen kamen aus Johannesburg und waren für den Weitertransport nach Wien bestimmt. Entdeckt wurden die Drogen mit dem Röntgengerät. 18.02.2020, 11.58 Uhr

Die Betäubungsmittel waren als vakuumverpackte Pakete in Schachteln mit Gummischnitzeln versteckt. Keystone

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat am Flughafen Zürich am 13. Februar 83 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt, nachdem eine Kontrolle mit einem Röntgengerät Unregelmässigkeiten ergeben hatte. Dies gab die Zollverwaltung am Dienstag bekannt.