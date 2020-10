Zurück im Coronamodus: Der Schwyzer Kantonsrat sagt seine Sitzung ab Im Kanton Schwyz steigen die Fallzahlen stark an. Das hat nun auch Konsequenzen für die Politik: Der Kantonsrat sagt seine Sitzung von kommender Woche ab. 15.10.2020, 15.09 Uhr

Der Schwyzer Kantonsrat tagt wegen der Coronapandemie im Mythen-Forum in Schwyz. Bild: Keystone

(mg) Alles abtrakandiert. Die Ratsleitung des Schwyzer Kantonsrat hat am Donnerstag beschlossen, dass seine Sitzung von nächstem Mittwoch abgesagt wird. «Grössere Menschenansammlungen insbesondere in geschlossenen Räumen sind derzeit zu vermeiden», heisst es in einer Mitteilung der Ratsleitung. Durch die Absage unterstütze sie «den Regierungsrat in seinem Appell an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass jetzt alles zu unternehmen ist, damit die weitere Ausbreitung der Pandemie verhindert werden kann.»