Der blaue Vogel ist frisch digitalisiert: Globis Abenteuer gibt es nun auch als Stream Jetzt haben auch Spotify und Co. den Vogel. Der Schweizer Kinderheld Globi ist auf den Streamingdiensten angekommen. Papa Moll und Globine hat er gleich mitgenommen. 04.02.2020, 19.00 Uhr

Globi hat den Sprung aus dem Bücherregal ins digitale Zeitalter geschafft: Seit dieser Woche findet man den blauen Vogel auch bei den Streamingdiensten. Reto Martin

(mg) Nach Züri West nun auch noch Globi. Die letzten grossen Streaming-Verweigerer der Schweiz geben nach. Im vergangenen Dezember stellte die Berner Kult-Band nach jahrelanger Absenz ihre Songs auf Spotify und Co., diese Woche folgte nun auch der blaue Vogel. Bislang waren nur sehr wenige Folgen online verfügbar. «Für die Veröffentlichung auf den Streaming-Portalen mussten sämtliche Masterbänder der Globi Hörspiele neu auf- und überarbeitet werden», sagt Ramon Rey vom Label Phonag, wo die Globi-Hörspiele veröffentlicht werden.

Globi, 1932 als Werbemaskottchen der soeben verkauften Warenhaus-Kette Globus entstanden, ist einer der beliebtesten Kinderfiguren der Schweiz. 89 reguläre Globi-Bücher sind bereits erschienen, viele davon auch als Kassette und CD. Nun eben auch auf den Streamingdiensten. Mitgenommen wurden auch gleich die Hörspiele von Globine, de Glöbeli und Papa Moll. Auch deren Abenteuer erscheinen im Globi-Verlag, dessen Sammlung nun digitalisiert wurde.

Fast 100 Hörspiele aufgeschaltet

Die Bearbeitung habe sehr viel Zeit in Anspruch genommen, so Rey. Insgesamt seien es fast 100 Hörspiele, die am 1. Februar aufgeschaltet wurden. Dass sich der Aufwand lohnt, sieht man am Beispiel der Kasperlitheater. Die Klassiker von Jörg Schneider erfreuen sich auf dem Streamingdienst Spotify grosser Beliebtheit. Die Künstlerseite von Schneider hat knapp 15'000 monatliche Hörer, das ist mehr als viele Schweizer Bands.

Seit über 40 Jahren ist Walter Andreas Müller die Stimme von Globi, bei den neueren Hörspielen ist Müller zudem auch Mitautor.