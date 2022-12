Abfahrt Beaver Creek Marco Odermatt verpasst den Sieg um sechs Hundertstel – Alexander Kilde triumphiert Marco Odermatt sorgt für den nächsten Schweizer Podestplatz. Der 25-jährige Nidwaldner erreicht in der Abfahrt von Beaver Creek den starken zweiten Platz. Ihm vor der Sonne steht lediglich der Norweger Alexander Kilde. Simon Wespi Aktualisiert 03.12.2022, 19.12 Uhr

Marco Odermatt fehlt wenig zum ganz grossen Triumph. Keystone

Nachdem die Abfahrt vom Freitag abgesagt werden musste, hiess es am Samstag grünes Licht. Bei leichtem Schneefall konnte die Abfahrt in Beaver Creek – erst die zweite Abfahrt in dieser Saison – über die Bühne gehen. Wiederum mischten die Schweizer vorne mit. Für einen helvetischen Sieg reichte es am Ende nicht.

Marco Odermatt zeigte eine bärenstarke Fahrt. Auf der «Birds of Prey» lieferte der 25-Jährige ein spannendes Duell mit Alexander Kilde. Der Norweger behielt die Nase am Ende knapp vorn: Odermatt verpasste den Sieg in Colorado um lediglich sechs Hundertstelsekunden.

Drei Schweizer in den Top 10

Die fehlenden Hundertstel fuchsten ihn, dennoch zeigte sich der Nidwaldner von seiner Leitung angetan. «Ich bin sehr zufrieden mit der Fahrt», sagte Odermatt im Interview bei SRF. «Es war heute sehr schwierig. Es hat sehr stark gewindet. Die Piste war unberechenbar.» Mit den Bedingungen zurecht kam auch James Crawford. Der Kandier komplettiert das Podest als Dritter (+0,79).

Die exakt gleiche Zeit fuhren Beat Feuz und Niels Hintermann. Der Emmentaler und der Zürcher erreichten ex aequo den neunten Schlussrang. Stefan Rogentin rundet als Elfter ein starkes Schweizer Teamergebnis ab. Morgen Sonntag steht ein Super-G auf dem Programm. Das Rennen soll, so das Wetter mitspielt, um 18 Uhr gestartet werden.

Der Liveticker zum Nachlesen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen