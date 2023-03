Nach Rennabbruch am Freitag: Odermatt und Co. starten erneut in Aspen – das Rennen jetzt live

Die Männer des alpinen Ski-Zirkus treten am Samstagabend in Aspen zur Abfahrt an. Das Rennen vom Freitag musste aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse abgesagt werden – wer setzt sich am Samstag durch?