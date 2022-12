Abfahrt in Gröden Marco Odermatt verpasst den Sieg um 11 Hundertstel und wird Zweiter – Österreicher Kriechmayr triumphiert Marco Odermatt überzeugt bei seinem ersten Abfahrtsauftritt in Gröden. Der 25-jährige Nidwaldner wird Zweiter. Der Sieg geht an den Österreicher Vincent Kriechmayr. Gabriel Vilares 15.12.2022, 13.13 Uhr

Marco Odermatt verpasst den Sieg in Gröden nur knapp. Seine unheimliche Podestserie setzt er fort. Alessandro Trovati / AP

Als Marco Odermatt mit der Startnummer 11 die Ziellinie passiert, ist die Fahrtzeit mit grüner Farbe hinterlegt – Führung! Der 25-jährige Nidwaldner lässt den österreichischen Abfahrtsolympiasieger von 2014, Matthias Mayer, zwei Hundertstel hinter sich. Und weil sich der grosse Favorit – der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der die beiden ersten Abfahrten der Saison und zudem bereits zweimal in Gröden gewinnen konnte – bereits neben dem Podest befindet, sieht alles nach einem Schweizer Triumph aus.

Doch als es sich Marco Odermatt auf dem Stuhl des Führenden bequem machen will, stellt sich ihm mit Vincent Kriechmayr ein weiterer Österreicher in die Quere. Der amtierende Abfahrtsweltmeister bezwingt den Schweizer Shootingstar um 11 Hundertstel und verhindert auf der verkürzten «Saslong» den ersten Schweizer Abfahrts-Triumph seit 2012 und dem Erfolg von Silvan Zurbriggen.

Podestserie geht weiter

Auch wenn Marco Odermatt seinen ersten Weltcup-Sieg in der Königsdisziplin verpasst, setzt der frisch gekürte Schweizer Sportler des Jahres eine beeindruckende Serie fort: In jedem der sieben Rennen, in denen er in der laufenden Saison an den Start ging, stand er auf dem Podium, saisonübergreifend sind es gar zwölf Bewerbe.

«Dass sich diese Serie fortsetzt, ist für mich doch ziemlich überraschend. Auf dieser Strecke und mit der Schneeunterlage bin ich zuletzt nicht zurechtgekommen», so Odermatt gegenüber SRF.

Sein Ski-Ausrüster hat sich etwas einfallen lassen und extra auf das Rennen hin neue Latten bereitgestellt und am Schuh gebastelt. «Wir haben mit dem Set-up viel riskiert, da ich noch nie mit dieser Zusammensetzung gefahren bin. Zunächst war ich davon nicht ganz überzeugt, bin aber froh, dass ich überredet wurde.»

