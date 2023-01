Ski: Kilde doppelt am Lauberhorn nach und gewinnt vor Odermatt

Abfahrt in Wengen Kilde doppelt am Lauberhorn nach und gewinnt vor Odermatt, Feuz verpasst das Podest knapp Aleksander Kilde steht erneut zuoberst auf dem Podest. Der Norweger gewinnt die Lauberhorn-Abfahrt vor Marco Odermatt und Mattia Casse. Beat Feuz verpasst das Podest und wird bei seinem letzten Weltcup-Rennen in der Schweiz Fünfter. Simon Wespi Aktualisiert 14.01.2023, 14.12 Uhr

Aleksander Kilde feiert seinen Sieg am Lauberhorn mit einer Machtdemonstration. Keystone

Er hat wieder zugeschlagen: Wieder heisst der Sieger am Lauberhorn Aleksander Kilde. Der Norweger gewinnt nach dem Super-G am Freitag auch die traditionelle Abfahrt am Samstag. Kilde zeigte auf der verkürzten Abfahrt eine perfekte Fahrt. Der 30-Jährige liess dabei die Konkurrenz deutlich hinter sich.

Dem Überflieger am nächsten kam Marco Odermatt. Der 25-jährige Nidwaldner verlor jedoch 88 Hundertstelsekunden auf den Norweger. Trotzdem freute sich Odermatt über den zweiten Platz in Wengen. «Ich bin zufrieden», sagte Odermatt gegenüber SRF. Ein kleines Malheur nachdem Start kostete ihn Zeit. «Der Sprung am Hundschopf ging weiter als gedacht», analysierte er sein Rennen. Das Podest in Wengen komplettiert der Italiener Mattia Casse (+1,01).

Feuz bei Wengen-Dernière auf Platz fünf

Beat Feuz verabschiedet sich in Wengen vom Schweizer Publikum. Keystone

Das Schweizer Teamergebnis im Berner Oberland lässt sich sehen. Fünf Schweizer klassieren sich in den Top Ten. Erneut eine starke Fahrt gelang Beat Feuz. Der 35-jährige Emmentaler verpasst das Podium nur knapp und wird Fünfter. Im Ziel wird der Ausnahmekönner und Seriensieger der letzten Jahre vom Publikum gefeiert. Es war Feuz letztes Rennen am Lauberhorn, ja gar sein letzter Auftritt auf Schweizer Boden. «Ich habe versucht alle Emotionen aufzusaugen» so Feuz im Interview. Der Routinier musste gestehen, dass der heutige Tag nicht ein Tag wie jeder anderer war.

«Am Start war ich fokussiert. Doch die Fans haben meinen Namen gerufen, also dachte ich, jetzt noch ein letztes Mal Vollgas geben.»

Niels Hintermann überzeugt mit Platz sieben, Gilles Roulin wird Achter. Eine regelrechte Überraschung gelang Alexis Monney. Der 23-jährige Westschweizer fuhr mit Startnummer 37 auf den sensationellen zehnten Platz. Morgen Sonntag steht in Wengen der Slalom auf dem Programm. Der erste Lauf beginnt um 10.15 Uhr.

