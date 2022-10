EM 2024 Deutschland: Gruppengegner der Schweiz in Quali bekannt

Auslosung Die Schweiz trifft in der EM Qualifikation unter anderem auf Kosovo Die Gegner der Schweiz in der Qualifikation für die Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sind bekannt. Unter anderem wurde der Schweiz das Team aus Kosovo in die Gruppe gelost. 09.10.2022, 13.39 Uhr

Schweizer Fans dürfen sich freuen. Benjamin Manser

Jetzt sind die Gruppengegner bekannt, mit denen es die Schweizer Nati in der Qualifikation für die EM in Deutschland zu tun bekommt. In der Gruppe I befinden sich neben der Schweiz:

Israel

Rumänien

Kosovo

Belarus

Andorra

Die Auslosung fand am Sonntag in Frankfurt statt. 53 Teams wurden in 10 Gruppen gelost. In 614 Tagen startet die Europameisterschaft 2024, welche in Deutschland ausgetragen wird.

Die weiteren Gruppen:

Gruppe A : Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern Gruppe B : Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland Gruppe E : Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldawien

: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer, Moldawien Gruppe F : Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland Gruppe G : Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen Gruppe H : Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

: Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein

Die erste Runde findet vom 23. bis 25. März 2023 statt, die letzte vom 19. bis 21. November 2023. Die zehn Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde vom 14. Juni bis 14. Juli 2024. Drei weitere Plätze werden in den Playoffs im März 2024 vergeben, für die sich die Teams über die Nations League qualifizieren können.