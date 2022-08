Beachvolleyball «Die Enttäuschung ist unglaublich gross» – Brunner/Hüberli gewinnen EM-Silber An den European Championships in München unterliegen Nina Brunner und Tanja Hüberli im Beachvolley-Final dem lettischen Duo Graudina/Kravcenoka mit 21:18, 15:21, 11:15. Leandro De Mori 20.08.2022, 21.18 Uhr

Tanja Hüberli und Nina Brunner unterliegen Lettland im Final. Pavel Golovkin / AP

Mit fast zwei Stunden Verspätung durften Nina Brunner und Tanja Hüberli zum Finalspiel auf dem Münchner Königsplatz antreten. Zu stark regnete es noch zum ursprünglich angedachten Spielstart um 18:30 Uhr, weswegen die Partien um die Medaillen im Zeitplan nach hinten geschoben wurden. Im Spiel um Bronze, das dem Finalspiel vorausging, sicherten sich die Niederlande die Medaille gegen Spanien.

Das Schweizer Duo startete gegen die lettische Auswahl um Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka optimal ins Spiel. Sie lagen zu keinem Zeitpunkt in Rückstand und sicherten sich den Startsatz souverän mit 21:18. Im zweiten Umgang kamen Brunner/Hüberli erstmals in diesem Turnier ins Straucheln. Auch, weil die lettischen Europameisterinnen von 2019 so richtig aufdrehten. Zwischenzeitlich standen die Schweizerinnen mit sechs Punkten im Rückstand. Trotz Leistungssteigerung blieben sie in diesem Satz unterlegen und verloren ihn mit 15:21. Es war das erste Mal an dieser Europameisterschaft, dass die Schweizerinnen einen Satz abgeben mussten.

Grosse Enttäuschung bei den Schweizerinnen

Im finalen Satz waren es erneut die Lettinnen, die eine starke Leistung abrufen konnten. Die Schweizerinnen schienen etwas überrumpelt und kamen nicht mehr zu ihrer anfänglichen Stärke zurück. Am Schluss unterlagen sie Graudina/Kravcenoka mit 11:15.

«Die Enttäuschung ist unendlich gross. Im dritten Satz haben wir so viele Chancen liegen gelassen und bei mir hat nicht viel zusammengepasst.», sagt Tanja Hüberli nach dem Spiel. Teamkollegin Nina Brunner findet trotz der Niederlage positive Worte «Es ist schwierig, aber wir bleiben dran und geben weiter unser Bestes, um in Zukunft solche Finalspiele für uns entscheiden zu können.».